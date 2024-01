Cruzeiro oficializa o retorno de Lucas Romero: ‘Joga com a alma’

Lucas Romero tem 149 partidas pela equipe - (crédito: Foto: Divulgação/Marco A. Ferraz/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O Cruzeiro confirmou oficialmente nesta segunda-feira (8) o retorno do volante Lucas Romero ao clube. O argentino de 29 anos estava no León, do México, e retorna a Belo Horizonte depois de rescindir seu contrato. Ele assinou por dois anos com a Raposa, que pagará, ao todo, algo em torno de R$ 5 milhões à equipe mexicana.

No Cruzeiro, Romero irá se reencontrar com o técnico Nicolás Larcamón, com quem trabalhou no León anteriormente. Pela própria equipe mineira, o meio-campista tinha disputado 149 partidas. Ele defendeu o Cruzeiro entre 2016 e 2019, faturando títulos como o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil. Em sua apresentação oficial, o clube fez questão de dizer que o raçudo meio-campista ‘joga com a alma’, como destacou em fotos e postagens.

Na realidade, o retorno de Romero tem, nesta segunda-feira, apenas seu último e mais oficial ato. Ele já tinha retornado a BH na semana passada, quando teve uma recepção de herói por parte dos torcedores, no Aeroporto de Confins. Uma relação de parte a parte que, agora, fará com que a torcida tenha um de seus favoritos dentro de campo para 2024.

De fato, Lucas Romero é bastante identificado com o Cruzeiro e já tinha demonstrado o interesse de retornar a equipe. As negociações acabaram dando certo e a oferta financeira agradou. Assim, o jogador chega com o status elevado à Toca da Raposa e tem tudo para repetir o status de titular, do qual já gozava com seu técnico na equipe anterior.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.