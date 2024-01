Fla, mascarado, vence São Bento, e ainda briga por vaga

Werton fez o segundo gol do Flamengo sobre o São Bento - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo venceu o São Bento por 2 a 1, na segunda rodada da Copa São Paulo de Juniores. Foram dois tempos distintos, um competitivo e outro, o segundo, de uma preguiça de dar dó. Nele, enfiou a máscara capaz de irritar o mais sereno dos torcedores.

É provável que ninguém no Rubro-Negro tenha notado que o saldo de gols pode decidir as vagas. Pois Audax Osasco e São José, ambos com três pontos, continuam no páreo para a classificação. O clube da Gávea tem a vantagem do empate diante do Audax Osasco, na próxima quinta, quando São José e São Bento fazem a preliminar.

Na realidade, é fato que as chances do Flamengo na Copinha são pequenas, pois haverá mudança no elenco, repetindo o procedimento equivocado de 2023, levando-se em conta que o grupo que está em Osasco não tem cancha suficiente para disputar o Estadual, e a turma que chega por lá não reúne experiência necessária para brigar contra os favoritos ao título, principalmente os gigantes paulistas.

Flamengo vai bem no primeiro tempo

O Flamengo fez um bom primeiro tempo, que não foi excelente porque houve preciosismo em excesso no passe final e nas conclusões, e nas bolas demasiadamente presas aos pés de Lorran, que se julga o dono do time, embora seja apenas um Sub-20 em formação. Lorran fez 1 a 0 aos sete minutos, ao receber um presente da Werton na pequena área, e ampliou aos 34, com o próprio Werton, empurrando para dentro, em mais uma jogada de Petterson, na origem.

O São Bento, sem opção, e sob pena de eliminação precoce, voltou disposto a arriscar, e andou ameaçando o Flamengo, que parecia outra equipe, eventualmente dispersa. Na prática, tal comportamento já havia sido observado na partida anterior, quando obteve outra vitória magra de 2 a 1 sobre o São José. A partir dos 30 minutos, o São Bento, já no desespero, passou a providenciar substituições em penca, e o efeito foi contrário, pois a equipe azul perdeu o pique, facilitando o trabalho da carioca, que rezava pelo fim da partida.

Aos 43, em cobrança de falta fortuita, Gustavo diminuiu para 2 a 1. A arbitragem acrescentou mais sete minutos, e como ocorreu, na primeira rodada, o fim foi dramático. Parece que o Flamengo não aprende a ser humilde. Em categoria alguma. O ano de 2024 promete repetir 2023, Em todas as esferas.

A propósito: de onde tiraram que o Flamengo ganhou 44 títulos na base em 2023? Quem inventou isso?

