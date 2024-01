Botafogo anuncia zagueiro Alexander Barboza por três temporadas

Antes do Botafogo, Alex Barboza era titular absoluto do Libertad, do Paraguai - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Botafogo confirmou oficialmente a contratação de Alexander Barboza. A SAF e o zagueiro já tinham um acordo desde antes da virada do ano e, agora, assinaram o vínculo por três temporadas. O argentino defendia o Libertad, pelo qual é o atual bicampeão paraguaio.

Barboza tem 28 anos e decidiu não renovar com seu ex-clube. Ele tinha proposta do Fortaleza e de times do exterior, mas preferiu o projeto do Botafogo, que chegou depois na negociação e “atravessou” o Leão, que já tinha acertado as bases salariais.

Canhoto para a vaga de Cuesta

O reforço é o quarto anunciado pelo Botafogo para 2024. Antes, chegaram o goleiro John, o zagueiro Lucas Halter e o atacante Jeffinho, que já treinam com o restante do elenco. Barboza chega para suprir uma posição que vai perder até três nomes em relação à temporada passada.

Afinal, Adryelson foi vendido para o Lyon, Sampaio vai para o RWD Molenbeek, da Bélgica, e Cuesta, que não se reapresentou, deve ser negociado. O também argentino, de 35 anos, caiu muito de rendimento na reta final do Brasileirão. Aliás, Alex Barboza é canhoto e vai assumir o lado esquerdo da defesa. O destino de Cuesta, a princípio, está entre Inter Miami, dos EUA, e Bahia.

