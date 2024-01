Patrick de Paula treina com bola e reforça esperança de antecipar sua volta

De Paula em sua última aparição antes da grave lesão - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

Contratação mais cara da história do Botafogo, o volante Patrick de Paula está cada dia mais próximo de seu retorno aos gramados, após quase um ano sem entrar em campo. A previsão, inicialmente, era para março. No entanto, o jogador, recuperado de uma lesão delicada, pode ficar à disposição do técnico Tiago Nunes um pouco antes, na fase preliminar da Libertadores, em fevereiro, contra o vencedor do confronto entre Melgar (PER) e Aurora (BOL).

Para reforçar a esperança da torcida alvinegra, o jogador retomou os trabalhos com bola na última segunda-feira (8). Animado com o cenário, De Paula publicou frases motivacionais em uma rede social.

“Uma nova temporada, mas o mesmo foco. E não importa os obstáculos que terei pela frente, os duros adversários, a inveja, nada. Com cabeça tranquila e fé, estou no caminho certo. Que seja um ano de muita paz e, acima de tudo, respeito ao próximo”, escreveu.

Outro tema da reflexão de De Paula foi a depressão. Ele mesmo admitiu que ficou com a saúde mental comprometida durante o período afastado dos gramados.

“Sem julgamentos, pois vivemos tempos difíceis, nos quais pessoas estão depressivas, tirando a própria vida, pela falta de amor, respeito e empatia. Antes de decretar uma sentença pra alguém, primeiro verifique os fatos e à veracidade daquilo que estão te contando, pois na sociedade em que vivemos, algumas curtidas valem mais que uma vida”, prosseguiu.

Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, De Paula!

O volante não joga uma partida oficial desde fevereiro de 2023, após romper alguns ligamentos do joelho esquerdo, no clássico contra o Flamengo, em Brasília, pelo Campeonato Carioca. Era um dos destaques da temporada. No mês seguinte, passou por cirurgia e, desde então, com inúmeras sessões de fisioterapia, trabalha para retornar à equipe alvinegra.

Patrick de Paula chegou ao Botafogo, em março de 2022, por R$ 33 milhões. Além de ser a contratação mais cara da história do Botafogo, foi um dos primeiros reforços da era SAF. O Glorioso, aliás, concretizou os trâmites para tornar-se um clube-empresa justamente naquele mês.

