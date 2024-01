Santos programa jogo-treino para o próximo sábado

Santos terá jogo-treino nesta semana - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.) Jogada10 Jogada10

O Santos vai realizar um jogo-treino neste sábado (13), no CT Rei Pelé. A atividade é um pedido do técnico Fábio Carille, que deseja colocar suas ideias de jogo à prova e testar os reforços que chegaram ao clube. Contudo, ainda não existe um adversário definido. O Peixe procura uma equipe semelhante ao seu momento: pouco tempo de trabalho e alto nível de competitividade.

A ideia inicial do Santos é realizar uma partida com dois tempos de 45 minutos. Como os jogadores ainda aprimoram a forma física, Carille deve usar duas formações distintas em cada metade do jogo. Entretanto, será uma boa oportunidade para saber o esboço de sua formação titular para a estreia no Campeonato Paulista. O Alvinegro Praiano estreia na competição no dia 20 de janeiro, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

Aliás, vale ressaltar que o Santos ainda não fez nenhum treino tático até aqui. Os primeiros dias de pré-temporada vem sendo utilizados para exames e algumas atividades leve com bola. O Peixe se reapresentou no último sábado (06).

Ao longo dos últimos dias, o coordenador de futebol Alexandre Gallo se encarregou de ir atrás do adversário, mas ainda não fechou acordo com ninguém. A intenção é ter um adversário definido já nesta terça-feira (09). Até lá, Fábio Carille deve comandar seus primeiros treinos táticos durante a semana.

Até aqui, o Peixe acertou as chegadas de Giuliano, Gil, Diego Pituca, Willian Bigode, Cazares, Jorge, Aderlan, Otero, Marcelinho, João Schimdt e Hayner. Além disso, tem encaminhado um acerto com o atacante Pedrinho.

