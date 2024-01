Veja programação do Flamengo antes de viagem aos EUA

Flamengo retorna aos trabalhos e inicia pré-temporada - (crédito: Foto: Divulgação/Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo se reapresentou ao Ninho do Urubu na tarde da última segunda-feira (8). Assim, os jogadores rubro-negros vão ter nove dias de treinos no Rio de Janeiro. A programação do clube inclui atividades em tempo integral e muito trabalho nesta começo de pré-temporada.

Programação do Flamengo

Durante este período, Tite pretende comandar quatro dias de atividades em tempo integral. O elenco rubro-negro, dessa forma, vai treinar de manhã e de tarde nesta terça-feira (9), na quarta-feira (10) e na quinta-feira (10). A tendência é que sábado (12) também tenha atividades em dois turnos. A informação é do “ge”.

Na última segunda-feira (8), os jogadores rubro-negros realizaram exames e testes físicos. Nesta terça (9), novos exames vão ser feitos pela manhã. No entanto, Tite também pretende promover um treino com bola na parte da tarde. O técnico tem uma semana livre de trabalhos antes do primeiro compromisso de 2024.

Aliás, Flamengo e Audax se enfrentam na quarta-feira (17), em Manaus, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Em seguida, os jogadores rubro-negros embarcam para os Estados Unidos, onde disputarão um amistoso diante do Orlando City, na Flórida.