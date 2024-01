Palmeiras define meia de criação como prioridade no mercado

Palmeiras quer substituto para Veiga - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

Forte no mercado de transferências, o Palmeiras passa a ver o time com uma base bem estruturada, mas acredita que um setor precisa ganhar reforços: o meio de campo. Especificamente, um jogador de criação. Afinal, no momento, o Verdão conta com Raphael Veiga, craque do time, mas que não tem um jogador a altura para substitui-lo quando necessário.

Atualmente, o clube conta apenas com o Jhon Jhon, de 21 anos, que fez 31 partidas no ano passado. Contudo, por ainda estar no começo de carreira e ter pouca experiência, o Alviverde entende que ele não seria esse nome para substituir Veiga quando necessário. O clube tem “alguns nomes bem definidos” como alvo de interesse, mas não há negociação encaminhada até agora.

Quem mais se assemelhava com as características buscadas pelo Palmeiras para ser a sombra de Veiga era Cauly. O Verdão mostrou-se disposto a investir quase R$ 24 milhões na contratação, mas o Grupo City não está interessado em negociar o atleta. Assim, as tratativas não avançaram.

Até aqui, o Palmeiras acertou as chegadas do volante Moreno, do atacante Bruno Rodrigues e do lateral/ponta Caio Paulista. O Alviverde tem mais dois meses para concluir a contratação do meio-campista desejado. Afinal, a janela de transferências do primeiro semestre se encerra no dia 7 de março.

Caso o meia tão sonhado chegue, o Verdão deve entender que não precisará mais se reforçar no mercado. A diretoria só voltaria a ficar ativa na janela de transferência caso uma peça muito importante deixe o clube.

