RB Bragantino anuncia a contratação de Nathan, ex-São Paulo

O RB Bragantino anunciou, nesta terça-feira (09), a contratação do lateral-direito Nathan. O jogador estava no São Paulo, onde foi formado e assinou contrato em definitivo com o Massa Bruta até o fim de 2028. O Tricolor Paulista também confirmou a saída do atleta, utilizando suas redes sociais para se despedir.

O Massa Bruta desembolsou cerca de R$ 5 milhões para tirar o jogador do São Paulo. O Tricolor tinha 90% dos direitos econômicos de Nathan, que detém os outros 10%. Com a venda de 50% ao Bragantino, o time da capital seguirá sendo detentor de 40%.

Na última temporada, Nathan passou boa parte como reserva do São Paulo, mas sem deixar de ser peça frequente nos jogos. Com problemas na lateral direita, o jogador virou um substituto imediato para o veterano Rafinha. Na reta final de 2023, chegou a atuar como ponta, por conta da sua explosão. Ao todo, ele disputou 31 partidas e anotou um gol . Além disso, ele conquistou o Campeonato Paulista em 2021 e a Copa do Brasil no ano passado.

O jogador chega ao Bragantino para suprir a saída de Aderlan, que acabou sendo contratado pelo Santos. O Braga conta, atualmente, somente com Andrés Hurtado como lateral-direito de origem.

Sem Nathan, o São Paulo agora conta com Rafinha, Moreira e Igor Vinícius. Aliás, este último carrega grande expectativa do clube. Após passar 2023 inteiro no departamento médico, o lateral-direito espera voltar a atuar normalmente em 2024 e brigar pela titularidade.

