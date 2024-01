Com número definido, Renato Augusto treina com bola no Fluminense

Reforço do Fluminense treina com bola no CT Carlos Castilho - (crédito: Mailson Santana/Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

Na última segunda-feira (8), Renato Augusto realizou um trabalho com bola no Fluminense. O meia, dessa forma, já está integrado com parte do elenco tricolor e vem se preparando para os primeiros compromissos da temporada. O jogador foi a segunda contratação do clube para 2024.

Assim, Renato Augusto vem participando dos primeiros dias de pré-temporada do Fluminense. O meia de 35 anos chegou ao clube na última sexta-feira (5) e já definiu que vai usar 88 na camisa tricolor. O número da blusa do jogador já tem sido circulado nas lojas oficiais do clube.

Aliás, Renato Augusto é cria da base do Flamengo e também teve passagens por Bayer Leverkusen, Beijing Guoan e Corinthians. O meia se tornou um ídolo do Timão depois dos títulos da Recopa Sul-Americana em 2013 e do Brasileirão em 2015.

O meia vem sendo um dos destaques do futebol brasileiro nos últimos anos e coleciona convocações para Seleção Brasileira. O jogador participou da Copa do Mundo de 2018 e marcou um gol diante da Bélgica nas quartas de final da competição.

Chegada de Renato Augusto ao Fluminense

Em 2023, Renato Augusto disputou 45 jogos pelo Corinthians e marcou seis gols. Após não ter seu contrato renovado no clube paulista, ele acabou se transferindo ao Fluminense. O vínculo do meia nas Laranjeiras é válido até dezembro de 2025.

O Fluminense vai ter mais nove dias livres de treinamentos e depois entra em campo na quinta-feira (19), diante do Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, pela estreia do Campeonato Carioca. A equipe tricolor, dessa forma, vai em busca do tricampeonato consecutivo da competição.

