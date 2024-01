Conmebol altera datas dos jogos do Fluminense na Recopa

Fluminense e LDU se enfrentam pela Recopa Sul-Americana - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC) Jogada10 Jogada10

A Conmebol resolveu fazer uma alteração nas datas dos jogos da Recopa Sul-Americana. Assim, Fluminense e LDU agora vão se enfrentar nos dias 22 e 29 de fevereiro. As partidas serão disputadas no Estádio Casa Blanca e no Maracanã, respectivamente.

Fluminense x LDU

Os confrontos estavam marcados para acontecer nos dias 21 e 28 de fevereiro. No entanto, os representantes da entidade resolveram alterar as datas nesta terça-feira (9). Os duelos ocorreriam em uma quarta-feira, mas agora serão realizados na quinta-feira.

Apesar da alteração das datas, os horários dos jogos estão mantidos. Portanto, os times vão disputar as duas partidas às 21h30 (Horário de Brasília). Em caso de empate no agregado, haverá prorrogação e, posteriormente, disputa por pênaltis.

Aliás, Fluminense e LDU criaram uma rivalidade histórica neste século. Afinal, os clubes já se enfrentaram nas finais da Libertadores em 2008 e da Sul-Americana em 2009. Nas duas decisões, os tricolores acabaram sendo superados pelos equatorianos.

O Fluminense, por outro lado, é o atual campeão da Libertadores e chega como favorito na Recopa Sul-Americana. A expectativa é que os jogadores tricolores deixem o passado de lado e consigam mais um título inédito na história do clube.

