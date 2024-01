Paulinho, do Atlético, vira alvo de time formador de CR7

Paulinho já chama atenção do futebol europeu - (crédito: Foto: Pedro Souza / Clube Atlético Mineiro) Jogada10 Jogada10

Atacante do Atlético, Paulinho é atualmente um dos grandes nomes do clube mineiro. Artilheiro do Galo na temporada passada, ele já chama atenção do futebol internacional. Um deles o time que lançou Cristiano Ronaldo para o futebol.

Segundo o jornal “O Jogo”, de Portugal, o Sporting estaria interessado no futebol de Paulinho. Aliás, ainda de acordo com a publicação, a contratação seria um pedido do técnico Rúben Amorim.

A ideia do treinador, afinal, é ter um atacante com força, com boa capacidade de finalização. Além disso, ele deseja ter um atleta que saiba quebrar as linhas de marcação e fazer o chamado um contra um.

Paulinho teve grande destaque na temporada 2023. Afinal, foi vice-artilheiro da Copa Libertadores, com sete gols, além de ter sido o artilheiro do Brasileirão, com 21, e maior goleador do Galo na temporada, com 31.

Atlético quer sequência

O Galo está ciente que Paulinho vai despertar atenção do futebol europeu. Todavia, a diretoria entende que com apenas uma contratação (Gustavo Scarpa), a manutenção do elenco é o principal reforço para 2024.

A ideia do Galo, aliás, é segurar Paulinho para a disputa da Copa Libertadores. No entanto, o clube sabe que na janela do meio do ano, os clubes vão intensificar a procura pelos brasileiros e Paulinho será um dos nomes.

