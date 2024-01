Grandes defesas e ativo com os pés… John se apresenta à torcida do Botafogo

John treina no Espaço Lonier e promete grandes defesas ao longo de 2024 - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Novo goleiro do Botafogo e nome para o lugar de Lucas Perri, que foi para o Lyon (FRA), John se apresentou de forma breve à torcida do Mais Tradicional. Em vídeo divulgado pela TV oficial do clube nesta terça-feira (9), o jogador de 27 anos mostrou suas credenciais.

“Jogo com os pés e tenho boa leitura de jogo. Sou ativo e muito comunicativo durante os jogos. Sou um goleiro que gosta das grandes defesas”, adiantou a fera.

John sabe onde está pisando. Afinal, demonstrou humildade e respeito por Gatito Fernández, seu principal concorrente na meta alvinegra, além de recordar o histórico do clube na posição onde dizem que não nasce grama.

“Venho para cá feliz e motivado para fazer parte de uma grande geração de goleiros. O Botafogo teve o Jefferson, o Gatito, o Perri, mais recente… Está aqui, junto com o Gatito, no dia a dia, será muito importante”, salientou o novo jogador do Glorioso.

O reforço assinou por quatro temporadas, portanto, até o fim de 2027. Seu último clube foi o Real Valladolid (ESP), da Espanha, mas John também já teve passagens por clubes brasileiros, como Internacional e Santos. Este último, aliás, era o clube que detinha seus direitos econômicos, já que o emprestou aos espanhóis.

O Alvinegro deverá desembolsar, ao todo, R$ 8 milhões pela negociação do goleiro de 1,96m de altura.

