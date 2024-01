Santos apresenta Pituca: ‘Queria voltar e ajudar’

Pituca é apresentado no Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos apresentou, nesta terça-feira (9) o volante Diego Pituca. O jogador de 31 anos chega para sua segunda passagem pelo clube e revelou ter passado um 2023 sofrido. Mas não por conta de suas atuações no futebol japonês, mas com a briga do Peixe contra o rebaixamento. Durante a coletiva, o atleta se declarou ao Alvinegro Praiano e disse que voltaria em qualquer divisão.

“Sofri junto. Sou torcedor do Santos. Acordava 4 horas da manhã no domingo para assistir os jogos. Sofria quando perdia, ficava feliz quando ganhava (…) Chegaram algumas (propostas de outros clubes). Agradeço a todos que me procuraram. Mas sempre que o Santos voltava, me balançava. Sempre disse que se voltasse ao Brasil queria ir para o Santos. Não importa Série A ou B. Me sinto muito feliz aqui e espero contribuir a altura para retornar o mais rápido possível para a Série A”, disse Pituca, que prosseguiu.

“Desde quando assinei o pré-contrato já sabia da responsabilidade. Infelizmente, o Santos caiu, mas pra mim não mudou nada. Minha conversa com o Gallo deixei claro que queria voltar, ajudar o clube. Estamos montando um grande time para poder voltar o mais rápido possível”, completou.

Pituca assinou um contrato de quatro anos, com validade até janeiro de 2028. Aliás, ele foi apresentado com a camisa 10, uma homenagem a Pelé que o Santos pretende fazer em todas as apresentações de atletas ao longo do ano.

Pituca já quer titulo no começo do ano com o Santos

Por fim, o volante disse que gostaria de começar a temporada conquistando o Campeonato Paulista. Apesar de estar na Série B, Pituca acredita que o Santos possa bater de frente e ganhar o Estadual.

“Quando vestimos essa camisa entramos para ser campeão. Não importa o que vamos jogar. Todos que vieram aceitaram o desafio de estar aqui. Pensamos em classificar e ser campeão. Começar bem o Paulista e depois pensar na Série B”, completou o volante.

