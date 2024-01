De La Cruz chega ao Rio para se apresentar ao Flamengo

De La Cruz chegou ao Rio de Janeiro para reforçar o Flamengo - (crédito: - Foto: Divulgação / Flamengo) Jogada10 Jogada10

De La Cruz chegou ao Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (9), para se apresentar oficialmente ao Flamengo. Nesse sentido, o meia desembarcou no Aeroporto do Galeão e foi recebido por torcedores e jornalistas no local. Assim, o uruguaio comentou à FlaTV sobre suas expectativas no clube e revelou que tinha outras propostas, mas optou pelo Rubro-Negro.

“Muitas expectativas, muito contente de chegar ao Brasil, tinha muita gana de vir, encontrar as pessoas, o corpo técnico, os companheiros. Estou muito feliz. Tinha outras propostas, mas decidimos chegar aqui com a família, um novo projeto de vida muito importante para nós também, passar a uma equipe tão grande como Flamengo. Estamos muito contentes”, disse, antes de confirmar a conversa com os compatriotas:

“Falei com Giorgian (Arrascaeta) e com Gui (Varela), inclusive, me falaram tudo do clube. Creio que isso foi o pontapé final para tomar a decisão de vir para cá”, acrescentou. Além de torcedores e jornalistas, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo, também marcaram presença no desembarque. Os dirigentes rubro-negros participaram diretamente das negociações por De La Cruz e foram os responsáveis pela chegada do meio-campista ao Rio de Janeiro. Primeiro reforço e data da apresentação

O uruguaio é o primeiro reforço do Flamengo para 2024. A coletiva de apresentação do uruguaio está marcada para acontecer na próxima sexta-feira (12), às 14h15, no Ninho do Urubu. O contrato do jogador no clube é válido até dezembro de 2028.

O jogador é o único reforço do Flamengo até o momento. Dessa forma, o clube pagou US$ 16 milhões de dólares (R$ 77,7 milhões na cotação da época) à vista ao River Plate (Argentina) para ter o jogador. Com a camisa do clube argentino, De La Cruz disputou 211 jogos, marcou 36 gols e conquistou 10 títulos, entre eles a Copa Libertadores de 2018.

