Halter e John evitam comparações com Adryelson e Perri

O goleiro John e o zagueiro Halter têm a noção exata do peso de suas chegadas ao Botafogo. Afinal, eles substituem Perri e Adryelson, respectivamente. Estes dois últimos ascenderam em 2023, se valorizaram, chegaram à Seleção Brasileira e, recentemente, foram para o Lyon (FRA). Em entrevista coletiva da apresentação oficial, nesta terça-feira (9), no Estádio Nilton Santos, os novos reforços reconheceram o desafio. Mas tentaram fugir das comparações.

“Claro que todo mundo fala que somos os substitutos. A história deles foi linda. Mas vamos em busca das nossas. 2024 é um ano em que estamos dispostos a fazer história. Vamos nos fechar e estar junto nesta temporada”, insistiu Halter, zagueiro que destacou-se no Goiás na temporada passada.

John é outro que também faz questão de evitar qualquer paralelo com o goleiro antigo do Botafogo. Assim, não será acometido por pressão desnecessária no início de sua trajetória no clube.

“Nossa trajetória é construída no dia a dia, nos treinos e nos jogos. Viemos para ganhar e fazer o Botafogo novamente vencedor. O que passou passou e serve de aprendizado”, apontou o goleiro que tem passagens por Santos, Internacional e Real Valladolid (ESP).

