Valentín Barco está de malas prontas para o futebol inglês

A possibilidade iminente do atacante Valentín Barco deixar o Boca Juniors se tornou concreta. Mesmo que, em caráter oficial, o clube argentino e o Brighton, da Inglaterra, ainda não tenham se pronunciado sobre o tema. Segundo informação de diferentes veículos argentinos, o jogador se reuniu com representantes do clube inglês para definir os últimos detalhes. Como, por exemplo, a forma de se desvincular do Boca.

Tamanha é a disposição do atleta em rumar para a Europa que ele irá arcar com a multa rescisória de dez milhões de dólares (R$ 48,8 milhões) prevista no seu acordo com o clube de Buenos Aires. Movimentação essa, aliás, que precisou ocorrer em ritmo acelerado diante de outra cláusula presente no contrato vigente.

Caso Barco não fosse negociado antes de restarem 20 dias para o término da janela de transferências no Velho Continente, a multa rescisória passaria por uma majoração. Com o intuito de maior valorização aos direitos econômicos do jogador, os dez milhões de dólares se transformariam em US$ 14 milhões (R$ 68,3 milhões) já a partir desta terça-feira (9).

Dentro da operação financeira em questão, Valentín Barco é quem deve direcionar o montante para as contas do Boca Juniors. Em caso de negativa ou demora no fornecimento de informações por parte da representação Azul y Oro, para uma conta vinculada a Associação do Futebol Argentino (AFA). Sendo que, diante da questão tributária, o valor líquido que ingressará nos cofres do Boca deve ser de 9,5 milhões de dólares. Na atual cotação, R$ 46,4 milhões.

