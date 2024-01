Liverpool x Fulham: onde assistir e escalações

Liverpool e Fulham medem forças na semifinal da Copa da Liga Inglesa - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Liverpool e Fulham estão próximos de uma classificação para final e vão medir forças em um momento decisivo da Copa da Liga Inglesa. Afinal, os times se enfrentam na próxima quarta-feira (10), às 17h (Horário de Brasília), no Anfield, pelo jogo de ida da semifinal da competição.

Onde assistir

O Star+ transmite o jogo entre Liverpool e Fulham

Como chega o Liverpool

Depois da vitória em cima do Arsenal fora de casa na Copa da Inglaterra, os jogadores do Liverpool chegam confiantes para semifinal da Copa da Liga Inglesa. No entanto, Klopp vai contar com desfalques importantes em campo. Afinal, Dominik Szoboszlai, Stefan Bajectic, Thiago Alcantara, Joel Matip e Ben Doak seguem lesionados, enquanto Salah e Wataru Endo estão servindo suas respectivas seleções. Van Dijk, por outro lado, deve retornar ao time após ser ausência no último jogo.

Como chega o Fulham

O Fulhan fez uma campanha digna ao longo da Copa da Liga Inglesa e está próximo de um título marcante na história do clube. Assim, os comandados de Marco Silva chegam embalados no jogo de ida da semifinal e buscam um resultado positivo diante do poderoso Liverpool em Anfield. Adama Traore e Tim Ream ainda estão lesionados e seguem como desfalques. Alex Iwobi e Calvin Bassey, por outro lado, foram convocados para Copa Africana de Nações e também serão ausências em campo.

LIVERPOOL X FULHAM

Primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa

Data e horário: quarta-feira, 10/01/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Anfield, em Liverpool, na Inglaterra

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Gomez; Elliott, Mac Allister, Gravenberch; Luis Díaz, Gakpo, Jota Técnico: Jurgen Klopp.

Fulham: Leno; Castagne, Tosin, Diop, Robinson; Palhinha, Cairney; De Cordova-Reid, Pereira, Willian; Jimenez. Técnico: Marco Silva.

