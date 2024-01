Sporting goleia o Tondela e avança às quartas na Taça de Portugal

Nuno Santos (11) comemora a classificação do time para as quartas da Taça de Portugal - (crédito: Foto: Divulgação / Sporting) Jogada10 Jogada10

O Sporting recebeu o Tondela em casa, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, nesta terça-feira (9) e surrou o adversário por 4 a 0. O time do técnico Rúben Amorim passeou em campo e tomou conta do jogo. Pedro Gonçalves e Viktor Gyökeres, duas vezes cada, marcaram os gols da vitória. Assim, o time avançou às quartas de final da Taça de Portugal.

Com o resultado favorável, o time do Sporting avançou de fase na competição. Dessa forma, então, enfrentará nas quartas de final o vencedor do duelo entre Benfica e Braga, que ocorrerá nesta quarta-feira, às 17h45, no Estádio Municipal de Braga. Ao Tondela, eliminado, restou apenas continuar na disputa da Segunda Divisão da Liga de Portugal.

Primeiro tempo

O primeiro bom momento da partida surgiu com Rui Gomes, do Tondela. O camisa 10 deu um chutaço da entrada da área. Franco Israel defendeu com a ponta dos dedos, a bola desviou e bateu na trave. A resposta do Sporting, porém, veio em seguida. Em contra- ataque, Trincão chutou. O goleiro do Tondela defendeu. No bate-rebate, afinal, Pedro Gonçalves fez 1 a 0, aos 10 minutos.

O Tondela insistiu, mas não acompanhou a velocidade do Sporting. Após saída errada do goleiro Léo Navacchio, do Tondela, Daniel Bragança lançou Pedro Gonçalves. O atacante, aos 15 minutos, aproveitou a chance para ampliar: 2 a 0. Nuno Santos avançou pela esquerda e cruzou para a área, na cabeça do sueco Viktor Gyökeres, que fez 3 a 0, aos 36 minutos.

Gol relâmpago no segundo tempo

Logo aos 40 segundos de jogo, após falha do zagueiro Lucas Mezenga, com uma bola mal atrasada para o goleiro, Viktor Gyökeres fez 4 a 0 para o Sporting. O bombardeio do Sporting, em larga escala, continuou sem trégua. O Tondela errou tanto que o técnico Tozé estava desesperado à beira do gramado.

O Sporting, dessa forma, trocava passes tranquilamente no meio de campo, o time parecia em ritmo de treino. O Tondela, afinal, estava entregue, não tinha forças para reagir. A equipe de Lisboa dominou tudo, a torcida cantava animadamente. E o sueco Viktor Gyökeres, já no banco de reservas, sorria vendo e ouvindo o cântico dos torcedores.

