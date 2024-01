Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Real e Atlético fazem clássico em Riad - (crédito: Foto: Helios de la Rubia/Real Madrid) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para a Supercopa da Espanha. Afinal, nesta quarta-feira (10), Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam pela semifinal da competição, na Arábia Saudita. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Al-Awwal, em Riade, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Real Madrid

Campeão da última edição da Copa do Rei, o Real Madrid chega como favorito. Afinal, no Campeonato Espanhol, o time merengue está à frente do adversário desta quarta-feira por dez pontos. A única derrota do time de Ancelotti, porém, foi justamente para o Atlético.

Como chega o Atlético de Madrid

Os Colchoneros querem derrotar os Merengues mais uma vez, mas sabem que a missão não será nada fácil. Além de pensar na decisão, o duelo será também um teste para as oitavas de final da Copa do Rei, já que os dois clubes farão mais um clássico na próxima semana.

REAL MADRID x ATLÉTICO DE MADRID

Supercopa da Espanha 2023/24 – Semifinal

Data e horário: 10/01/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Al-Awwal, em Riad (SAU)

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho Fernández (Tchouaméni) e Mendy (Fran García); Valverde, Kroos, Modric (Camavinga) e Bellingham; Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Giménez, Witsel e Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul e Samuel Lino; Griezmann e Morata. Técnico: Diego Simeone.

Árbitro: Javier Alberola Rojas.

Assistentes: Alfredo Rodríguez Moreno e Teodoro Sobrino Magán

VAR: Eduardo Prieto Iglesias

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.