XV de Jaú faz 2 a 1 no Internacional e termina em 1º no Grupo 12 da Copinha

Enzo tenta levar o Internacional ao ataque no duelo contra o XV de Jaú, pela Copinha - (crédito: Foto: Rafaela Frison / SCI)

Em jogo excelente e emocionante no Estádio Zezinho Magalhães, o time da casa, XV de Jaú, venceu o Internacional por 2 a 1, nesta terça-feira (9/1), pela última rodada do Grupo 12 da Copinha SP. O XV foi bem superior no primeiro tempo, comandado pelo excelente meia/atacante Guilherme Said. Afinal, o camisa 21 fez um golaço e uma jogada de craque dando assistência para o gol de Adati (entre um gol e outro, o Colorado marcou com Henrique ). Na etapa final, com a saída dos dois goleadores, o XV caiu de produção e levou grande sufoco. Mas foi aí que apareceu o goleiro Caniato, com ótimas defesas.

Dessa forma, o XV de Jaú terminou com a primeira colocação do Grupo 12, nove pontos. O Colorado teminou em segundo, com seis. O Velo Clube, que na preliminar fez 4 a 0 no Santa Cruz de Riachuelo, terminou em terceiro com três pontos. Mas eliminado, assim como o Santinha sergipano, último, com zero.

Veja aqui a tabela de classificação da Copinha

Internacional não segura Guilherme Said

O XV de Jaú surpreendeu pelo ótimo futebol, principalmente de seu criador, Guilherme Said. Aos sete minutos, Guilherme mandou uma bomba de fora da área no ângulo, de canhota. Um golaço muito comemorado pelos torcedores do time anfitrião do grupo. Contudo, aos 19 o Colorado empatou. Gustavo Prado fez grande jogada, cortando a marcação e tocando para Henrique na esquerda. O chute foi sem chance para o goleiro Caniato. Porém, aos 25, Guilherme fez das suas. Avançou pela esquerda cortando a zaga, foi ao fundo e cruzou rasteiro para Adati se antecipar ao goleiro Thiago e recolocoar o XV de Jaú na frente.

XV de Jaú sustenta a vantagem

O Internacional voltou mais ofensivo, sem o esquema de três zagueiros. Tudo para buscar ao menos o empate, que o garantiria no primeiro lugar do Grupo 12. Entretanto o XV seguiu bem postado e superior nos primeiros 20 minutos. Quase ampliou num chute do lateral Guilherme (grande defesa de Thiago). Mas, depois dos 25 minutos, o XV, com mudanças que deixaram o time mais defensivo e sem seus dois destaques (Guilherme Said e Adati), viu o Colorado macssacrar. Enzo (duas vezes) e Vinícius (três vezes) quase marcaram. Duas delas obrigaram o goleiro Caniato a fazer as duas mais difíceis defesas do jogo. E, enfim, segurar a vitória.

XV DE JAÚ 2X1 INTERNACIONAL

3ª Rodada Grupo 12 Copa São Paulo Futebol Júnior

Data: 9/1/2o24

Local: Estádio Zezinho Magalhães, Jaú (SP).

XV de Jaú: Caniato; Guilherme, Carlos Daniel, Iago e Daniel; Kawan, Kevyn (Emílio, 15’/2ºT), Adati (Ryan, 19’/2ºT) e Kaká; Guilherme Said (Guilherme Souza, 19’/2ºT) e Marcos Gabriel (João Queiroz, 15’/2ºT). Técnico: Isaque Pereira.

Internacional: Thiago; Luan, Eduardo (João Marcelo, Intervalo) e Kauã (Lucas Ferreira, 34’/2ºT); Ítalo (Lukayan, 22’/2ºT), Anderson (Alex, Intervalo), Enzo e Henrique; Gabriel Carvalho (Vinícius, 22’/2ºT) e Gustavo (Iago Noal, 22’/2ºT). Técnico: João Miguel.

Gols: Guilherme, 7’/1ºT (1-0); Henrique, 19’/2ºT (1-1); Adati, 25’/1ºT (1-2)

Árbitro: Edson Rodrigues dos Santos

Auxiliares: Leonardo José Rodolfo e Flavio Roberto Machado

Cartões Amarelos: Daniel (XV-J); Kauã (INT)

