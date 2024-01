Ferroviária bate São Paulo, e fica em primeiro no Grupo 7 da Copinha

São Paulo não consegue sucesso contra a Ferroviária - (crédito: Foto: Divulgação/Ferroviária) Jogada10 Jogada10

Deu Ferroviária sobre o São Paulo na noite desta terça-feira (9/1), na Fonte Luminosa, em Araraquara, 2 a 1. O jogo foi válido pela terceira rodada do Grupo 7 da Copinha. Assim, com este resultado, os anfitriões terminaram em primeiro lugar, com nove pontos, enquanto os são-paulinos, também classificados, ficaram em segundo, com seis pontos. Os gols foram de Erick e Dowglas, no primeiro tempo. O São Paulo começou com dez reservas. Mas, durante o segundo tempo, entraram seis titulares. Porém, só descontou no fim, com Ryan Francisco.

Na preliminar, o Porto Vitória-ES venceu o Carajás-TO por 2 a 1. Assim terminou em terceiro lugar, com três pontos, deixando os paraenses em último, com zero. Ambos eliminados.

Veja aqui a tabela de classificação da Copinha

Reservas do São Paulo mandam mal

O São Paulo começou muito mal, com vários reservas, já que os principais jogadores foram poupados. Afinal, deixou buracos defensivos, principalmente no jogo aéreo. E levou dois gols antes dos dez minutos. Aos cinco, Henry mandou um chuveirinho na área e Erick fez 1 a 0. Aos dez, num escanteio de mangas curtas, Klayver cruzou e quem marcou de cabeça foi o zagueiro Dowglas. Com a vantagem de 2 a 0, a Ferroviária ficou na dela, na defesa, segurando bem o ataque São paulino.

Titulares entram. Mas Ferroviária segura a vitória

O treinador Menta voltou do intervalo com quatro titulares. Durante a etapa final, mais dois entraram. Porém, o São Paulo não conseguia encaixar o seu jogo, facilitando o trabalho defensivo da Ferroviária. Isso até os 40 minutos. Um cruzamento encontrou Palmberg, que tocou para Ryan Francisco diminuir para o São Paulo.

FERROVIÁRIA 2X1 SÃO PAULO

3ª Rodada Grupo 7 Copa São Paulo Futebol Júnior

Data: 9/1/2023

Local: Estádio Doutor Adhemar de Barros, Araraquara (SP)

FERROVIÁRIA: Gabriel Cabral; Cleiton (Wendell, 39’/2ºT), Cauã, Dowglas e Rhyan Modesto; Raoni (Arthur, 19’/1ºT), Guilherme Malheiro e Erick (Pyetro Sella, 30’/2ºT) ; Klayver (Pedro Campello, 28’/2ºT), Pedro (Marcos Vinícius, 19’/2ºT) e Henry (Diego, Intervalo). Técnico: Pablo Fernandez.

SÃO PAULO: Leandro Mathias; Ythallo (Kauê, Intervalo), Isório, Andrade (Negrucci, Intervalo) e Basile; Iba Ly (Palmberg, 19’/2ºT), Guilherme Batuista (Ryan, Intervalo), Felipe (Guilherme Reis, 26’/2ºT) e Faisal; Ferreira (Luis Henrique, Intervalo) e Paulinho. Técnico: Menta.

Gols: Erick, 5/1ºT (1-0); Dowglas, 10’/1ºT (2-0); Ryan Francisco, 40’/2ºT (2-1)

Árbitro: Pedro Henrique Alves

Auxiliares: Enderson Emanoel Turbiani e Felipe Moraes

Cartões amarelos: Cleiton, Malheiro (FER); Kauê, Faisal (SAO)

