SKA Brasil x Atlético: Onde assistir e escalações

Em busca da classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, SKA Brasil e Atlético entram em campo, na noite desta quarta-feira (10), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíbana, em partida da última rodada do Grupo 18 da Copinha.

O Galo é o líder do grupo com seis pontos. Os adversários, no entanto, estão com três somados e precisam vencer para depender apenas de suas forças. O Floresta tem a mesma pontuação do SKA, todavia, estão com saldo de gols pior.

Vale salientar, aliás, que SKA Brasil conseguiu bom saldo de gols após o resultado na rodada anterior: goleada por 7 a 0 sobre o Timon. A equipe abriu o placar nos últimos seis jogos que disputou e agora terá um confronto de fogo, afinal, o Galo está há cinco jogo sem perder e sem sofrer gols.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo SporTV.

Como chega o SKA Brasil

O SKA chega para o jogo após perder o confronto de abertura para o Floresta, no entanto, se recuperou no jogo da sequência com uma boa goleada. A jovem equipe do cenário nacional, aliás, está em sua terceira edição da Copinha, sendo que em 2023 alcançou a terceira fase do torneio.

O SKA Brasil, do técnico Aderson Dias, deve ir a campo com: Pedro; Douglas, Thiago, Wesley e Candê; Baldoria, Shoma e Hugo Leonardo; Luca Canto, Thayllon Roberth e Gabriel Razera.

Como chega o Atlético

O Galinho chega para o jogo sem ter sua defesa batida até agora. A estreia foi com goleada por 5 a 0 sobre o Timon e depois 2 a 0 sobre o Floresta. Agora é buscar mais uma vitória e se classificar com tranquilidade para a próxima fase.

O Galo, do técnico Guilherme Dalla Déa, deve ir a campo com: Robert; Vitor Gabriel, Daniel Borges, Renan e Léo; Caio Ribas, Yan Phillipe, Zé Phelipe e João Rafael; Berê, Athyrson.

