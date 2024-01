Benfica x Braga: escalações, onde assistir e arbitragem

No final de semana, o Benfica derrotou o Arouca, mas pelo Campeonato Português - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Benfica recebe o Braga nesta quarta-feira (10) pelas oitavas de final da Taça de Portugal. A bola vai rolar às 17h45 (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. Quem avançar, encara o Sporting Lisboa, que despachou o Tondela nesta terça-feira (09).

Onde Assistir

A partida terá transmissão da ESPN 2, na TV fechada, e do Star +, no streaming, a partir das 17h45.

Como chega o Benfica

O Benfica é o maior vencedor da competição, afinal, tem 26 títulos. No entanto, os Encarnados não são campeões desde a temporada 2016/2017. Desde então, o Benfica viu quatro times diferentes levantarem o caneco. Assim, há certo foco nos lisboetas em conquistar o título.

Nas fases anteriores, aliás, o Benfica eliminou Lusitânia dos Açores e Famalicão, com vitórias por 4 a 1 e 2 a 0, respectivamente. O clube, vale lembrar, não perde há dez jogos, com cinco vitórias seguidas. No entanto, quem lidera o Campeonato Português é o Sporting.

Para esta partida, o Benfica não contará com os laterais Alexander Bah e Juan Bernat, o meia André Gomes e o atacante Casper Tengstedt Vale lembrar que todos estão lesionados. Quem também está machucado a é o atacante brasileiro David Neres. Assim, o treinador alemão poderá escalar outros brasileiros como os atacantes Marcos Leonardo, comprado do Santos neste ano, e Arthur Cabral. Na defesa, ele pode escalar os zagueiros João Victor e Morato.

Como chega o Braga

O Braga aparece em quarto lugar no Campeonato Português, com 33 pontos, atrás de de Sporting (40), Benfica (39) e Porto (35). Já na Taça de Portugal, o clube do interior chegou às oitavas de final após eliminar Rebordosa e Portimonense por 2 a 0 e 4 a 1, respectivamente. O último título do Braga na competição foi em 2020/2021, o terceiro na história do clube.

Neste jogo, o Braga não tem jogador suspenso nem lesionado, mas não poderá contar com o zagueiro Niakaté e o atacante Simon Banza, convocados para a disputa da Copa Africana de Nações. Assim, José Fonte e o espanhol Abel Ruiz devem sair jogando.

BENFICA X BRAGA

Taça de Portugal 2023/24 – Oitavas de final

Data e horário: 10/01/2024, às 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

BENFICA: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Morato; Neves, Kokcu e Di María. Rafa Silva, João Mario e Arthur Cabral (Marcos Leonardo). Técnico: Roger Schmidt

BRAGA: Matheus; Víctor Gómez, Fonte, Saatci e Borja; João Moutinho, Vitor Carvalho, André Horta (Zalazar) e Pizzi; Ricardo Horta e Abel Ruiz. Técnico: Arthur Jorge

Árbitro: Nuno Almeida

