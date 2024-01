Lazio x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

No primeiro turno do Italiano, Roma e Lazio empataram em 0 a 0 - (crédito: ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Clássico italiano! Isso porque, nesta quarta-feira (10), Lazio e Roma se enfrentam pelas quartas de final da Copa da Itália. O duelo será às 14h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. Assim, é “campo neutro”. Aliás, o semifinalista será decidido em jogo único.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da ESPN 4, na TV fechada, e do Star +, no streaming

Quem vencer o duelo entre Lazio e Roma enfrentará o vencedor de Juventus x Frosinone, que se enfrentarão na quinta-feira (11), em Turim. A outra chave, por sua vez, tem Milan x Atalanta. Quem avançar, encara a Fiorentina que despachou o Bologna nesta terça-feira (09).

As duas equipes chegam para o duelo sem suspensos nem lesionados. Assim, a tendência é que ambas entrem com força máxima. Afinal, quem avançar, ficará a três jogos de um título nacional (as semifinais são em dois jogos). No Campeonato Italiano, Lazio e Roma equipes encerraram o primeiro turno fora do G6 e a 18 e 19 pontos atrás da líder Inter de Milão, respectivamente.

Na temporada 2023/2024, vale destacar, a Lazio ainda disputa a Champions League, além da Supercopa da Itália por ser o atual vice-campeão italiano. Mas a Roma, por sua vez, tem ainda a Liga Europa pela frente.

LAZIO X ROMA Copa da Itália 2023/24 – Quartas de final

Data e horário: 10/01/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma (ITA)

LAZIO: Ivan Provedel; Adam Marusic, Patríc Gil, Mario Gila e Luca Pellegrini; Mattéo Guendouzi, Nicolò Rovella e Daichi Kamada; Gustav Isaksen, Taty Castellanos e Mattia Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri

ROMA: Rui Patrício; Rasmus Kristensen, Gianluca Mancini, Dean Huijsen e Rick Karsdorp; Edoardo Bove, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Nicola Zalewski; Paulo Dybala e Romelu Lukaku Técnico: José Mourinho

Árbitro: Daniele Orsato

