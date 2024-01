Milan x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

Com duas vitórias em dois jogos, o Milan tem 100% de aproveitamento em 2024 - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Em partida válida pelas quartas de final da Copa da Itália, o Milan recebe a Atalanta, nesta quarta-feira (10). Afinal, a bola vai rolar às 17h (horário de Brasília), no San Siro. O semifinalista será conhecido em jogo único e quem avançar encara a Fiorentina, que despachou o Bologna nesta terça-feira (09). Na outra chave, aliás, Lazio e Roma fazem clássico romano, enquanto a Juventus recebe o Frosinone.

Onde Assistir

A partida terá transmissão do ESPN 4, na TV fechada, e do Star +, no streaming

Como chega o Milan

O Milan teve um início de temporada irregular, afinal, foi eliminado ainda na fase de grupos da Champions League. Assim, disputará a Liga Europa. Os rubro-negros, aliás, estão em terceiro no Scudetto, com 39 pontos, nove atrás da líder Internazionale. Por outro lado, a equipe de Milão está com 100% de aproveitamento, afinal, venceu o Cagliari por 4 a 1 pela Copa da Itália, e depois 3 a 0 no Empoli, no Italiano.

Para esta partida, o Milan não poderá contar com os zagueiros Tomori, Kalulu, Caldara e Thiaw. Assim, o lateral-esquerdo Theo Hernández deve jogar improvisado novamente. Aliás, o treinador Stefano Pioli não poderá contar ainda com Yunus Musah, Tommaso Pobega e Noah Okafor. Além disso, o técnico deve poupar alguns titulares como o goleiro Maignan.

Como chega a Atalanta

A Atalanta, por outro lado, terá todo o elenco à disposição. O clube de Bergamo despachou o Sassuolo nas oitavas de final e busca voltar a ser campeão após 61 anos. A conquista de 1963, aliás, é a única da equipe.

MILAN X ATALANTA Copa da Itália 2023/24 – Quartas de final

Data e horário: 10/01/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)

MILAN: Mirante; Calabria, Simic, Theo Hernández, Alex Jiménez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Luka Romero, Rafael Leão; Olivier Giroud Técnico: Stefano Pioli

ATALANTA: Marco Carnesecchi; Emil Holm, Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti e Sead Kolasinac; Matteo Ruggeri, Teun Koopmeiners, Éderson e Marten de Roon; Aleksey Miranchuk e De KetelaereTécnico: Gian Piero Gasperini

Árbitro: Marco Di Bello

