Marlon Gomes está confiante na Seleção para o Pré-Olímpico

Marlon Gomes aponta entrosamento como ponto positivo - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

Membro da Seleção Brasileira Sub-23 que se prepara para o Pré-Olímpico, o meio-campista Marlon Gomes falou nesta terça-feira (9) sobre seu sentimento ao tentar classificar a equipe para os Jogos Olímpicos de Paris. O atleta se diz confiante para a competição, na Venezuela, acreditando que a Amarelinha tem tudo para fazer um bom papel e pegar uma das duas vagas nas Olimpíadas.

“É uma sensação única disputar um Torneio Pré-Olímpico, uma competição importante, pelo Brasil. Um sentimento de muita felicidade. Quando chego aqui, me sinto em casa. Então, acho que o sentimento é de amor e paixão pelo Brasil. Quando chegar a hora, creio que o Brasil vai estar bem empenhado para conseguir a vaga”, diz Marlon, ao site da CBF.

De acordo com Marlon Gomes, o trabalho da Seleção na Granja Comary, em Teresópolis, vem sendo positivo. Nas palavras do meio-campista, o entrosamento do grupo vem fazendo a diferença para que todos já se entendam antes de entrar em campo. A seleção estreia no dia 23, contra a Bolívia.

“Acho que a preparação está sendo muito boa, hoje (terça) é o segundo dia de treinamento. O grupo é muito bom, todos já nos conhecíamos das convocações anteriores, o que acaba ajudando. O Ramon (Menezes, técnico) está passando para a gente as dicas sobre o Pré-Olímpico, falando para a nossa equipe ser bem intensa, e se Deus quiser chegar lá e conseguir uma vaga para as Olimpíada”, concluiu Marlon.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.