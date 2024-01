Vasco chega a Punta Del Este para duas semanas de treinos e amistosos

Rossi é um dos atacantes que viajou com a delegação para o Uruguai - (crédito: Fotos: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco já esta em Punta Del Este e fará seu primeiro treino em solo uruguaio nesta quarta-feira. A delegação seguiu com 26 jogadores e fez viagem tranquila em voo fretado. Um imenso resort de luxo abrigará o Cruz-Maltino durante quase duas semanas. Pela segunda vez consecutiva, aliás, o clube realiza sua pré-temporada fora do país.

No ano passado, por influência da 777 Partners, dona da SAF, o Vasco foi para os Estados Unidos e enfrentou River Plate e Inter Miami. Desta vez, a decisão passou pela comissão técnica estrangeira de Ramón Díaz. A equipe participará de um torneio amistoso, o Serie Río de la Plata, e terá pela frente o San Lorenzo-ARG, no dia 18, e o Deportivo Maldonado-URU, dia 21.

????????????????????????????????, ????????????????????????????! ???????????? A delegação Cruzmaltina já está em solo uruguaio para a continuidade da pré-temporada ????#VascoDaGama pic.twitter.com/sRHHRju6g0 — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 9, 2024

Confira a lista de jogadores:

Goleiros – Léo Jardim, Halls, Pablo e Allan

Zagueiros – Medel, Maicon, João Victor, Léo e Rojas

Laterais – Paulo Henrique, Puma Rodriguez, Lucas Piton e Julião

Volantes – Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Jair e JP

Meias – Payet, Paulinho e Praxedes

Atacantes – Vegetti, David, Rossi, Erick Marcus, Serginho e Rayan

Vasco no mercado

No grupo já estão presentes os três reforços contratados nos últimos dias. São eles: os zagueiros João Victor e Rojas e o atacante David. O Vasco ainda busca, pelo menos, um lateral-esquerdo, um volante e um atacante na primeira janela de transferências, que vai até o início de março. Por outro lado, a delegação tem os desfalques de Marlon Gomes e Gabriel Pec.

Por sinal, o atacante pode estar de malas prontas para jogar no LA Galaxy, da MLS norte-americana. O clube gringo fez uma proposta superior a 10 milhões de dólares (cerca de R$ 51 milhões) por Pec e espera a resposta da 777 Partners, que gere o futebol vascaíno.

Ficaram no Rio de Janeiro, para a disputa das primeiras rodadas do Campeonato Carioca, nomes como os dos zagueiros Capasso e Miranda, os volantes Barros e De Lucca e o meia-atacante Orellano. O argentino, no entanto, está insatisfeito e não vive a melhor relação com a comissão técnica desde o ano passado. É possível, portanto, que ele não entre mais em campo pelo Vasco.

