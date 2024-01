Conheça as virtudes e os defeitos da nova dupla de zaga do Botafogo

Zagueiro-artilheiro? Halter marcou seis gols em 2023 - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo desmontou a sua dupla de zaga titular em 2022/2023 e trouxe dois reforços que vão iniciar uma nova etapa no setor, a partir do Campeonato Carioca, cuja primeira rodada será logo na próxima semana. Halter e Barboza são as caras novas do elenco alvinegro, às vésperas do Estadual e da fase preliminar da Copa Libertadores. Vem aí uma dobradinha diferente na retaguarda do Glorioso! E, para a torcida já se familiarizar com os dois nomes, o Jogada10 buscou, então, com especialistas, mais informações sobre os xerifes.

?É muito regular?

Halter chega ao Mais Tradicional após ser destaque do Goiás, mesmo com o rebaixamento do time esmeraldino. Ele, inclusive, marcou o gol da equipe no empate com o Botafogo em 1 a 1, no Estádio Nilton Santos, no segundo turno do último Campeonato Brasileiro. O zagueiro é jovem (23 anos) e tem potencial para explodir, repetindo os mesmos passos de Adryelson pelo lado direito.

“O Goiás de 2023 era fraco. Halter, no entanto, foi muito regular. Raramente desfalcou o time por lesão ou suspensão. Tanto que disputou 30 jogos pela Série A. Ele acerta muitos passes, curtos e de longa distância. Também vai muito bem na bola área, na defesa e no ataque. O cabeceio é um ponto forte importante”, sublinhou Tandara Reis, repórter da Rádio Bandeirantes de Goiânia.

O bom desempenho de Halter pelo lado direito da zaga esmeraldina o levou à Seleção pré-olímpica, em amistosos no Marrocos, fechando um ciclo nas inferiores da equipe verde e amarela.

“Apesar da campanha, o Goiás teve seus valores individuais. Um deles, o Halter, que contribuiu, em determinado momento, com bons números defensivos. Vai muito bem na bola aérea. Consegue sair jogando e sabe se posicionar. Teve, porém, uma queda de rendimento na etapa final do Brasileiro, quando, aliás, o time todo passou por um decréscimo de produção. Não voltou bem da Seleção”, completou Charlie Pereira, jornalista da Rádio Sagres 730.

?O melhor zagueiro do futebol paraguaio em 2023?

Pelo lado esquerdo, o Botafogo terá o canhoto Barboza, jogador disputado, no mercado, até o último minuto com o Fortaleza do técnico Juan Pablo Vojvoda. O argentino vem do Libertad, do Paraguai, onde mostrou credenciais relevantes, de acordo com a imprensa daquele país. Por lá, deixará saudade. Tanto que seu ex-clube se esforçou pela renovação, mas o hermano, por seus próprios méritos, tornou-se uma opção cara para os guaranis.

“Creio que o Botafogo realiza uma boa contratação. Digo isso pelas características e personalidade de Barboza. Gosta de sair jogando, de cabeça erguida, e com a bola dominada. Por sua estatura, tem um bom jogo aéreo nas duas áreas. Consegue, além disso, com sua pegada de canhota, mudar a orientação do jogo e quebrar linhas com esticadas. Tem tudo para se encaixar no Fogão”, aposta Victor Sostoa, da NPY TV.

Barboza, contudo, tem seus pontos fracos que servem de alerta neste início de ano. O técnico Tiago Nunes terá, a princípio, uma pequena dor de cabeça para resolver.

“Sua personalidade forte rendeu algumas expulsões e problemas no futebol paraguaio. Acabou, por isso, contestado pela imprensa paraguaia, pela torcida do Libertad e até pelos rivais. Quando corrigiu este defeito, terminou o ano como o melhor zagueiro do futebol paraguaio em 2023”, acrescentou Sostoa.

Dupla antiga

Em 2024, o Botafogo não terá mais Adryelson. O Ministro da Defesa se juntou ao goleiro Lucas Perri para reforçar o Lyon (FRA). Cuesta, seu companheiro de cozinha, não apareceu na reapresentação do elenco e não atende às demandas da comissão técnica. Em baixa, o argentino, com contrato até o fim deste ano, tornou-se, desta forma, uma moeda de troca.

Botafogo precisa de mais um zagueiro

Entre os suplentes, o Botafogo mandou Sampaio e Sousa para o Molenbeek (BEL), clube que, assim como o Lyon, integra o conglomerado sob a supervisão de John Textor, sócio majoritário da SAF alvinegra. Bastos seria o reserva imediato. No entanto, ainda não inspirou confiança. A escassez de alternativas de reposição obriga o clube a colocar mais um zagueiro na órbita.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.