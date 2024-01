Veja quem viajou com o Botafogo para pré-temporada no interior paulista

Jeffinho é uma das caras novas do Botafogo para 2024 - (crédito: Foto: Arthur Barreto/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Com 30 jogadores, o Botafogo seguiu para Itu, no interior de São Paulo, onde começa a treinar nesta quarta-feira. A delegação ficará lá por uma semana, em preparação para a temporada 2024. Todos os reforços anunciados e mais algumas novidades, por sinal, viajaram. O resort que recebe o Glorioso tem 130 mil metros quadrados e foi base da seleção do Japão na Copa do Mundo de 2014.

Apresentados na terça, ainda no CT Espaço Lonier, o goleiro John e o zagueiro Lucas Halter estão com o grupo, assim como o atacante Jeffinho, emprestado pelo Lyon. As ausências são os zagueiros Cuesta e Phillipe Sampaio, que estão sendo negociados.

Por outro lado, os jovens Jefferson Maciel e Kauê ganham espaço e seguiram com a delegação para serem observados pelo técnico Tiago Nunes. Além deles, nomes como o meia Jacob Montes, que defende a seleção da Nicarágua, e o atacante Emerson Urso não devem ficar, mas também têm a última chance de mostrarem valor no Botafogo.

O elenco do Botafogo em Itu:

Goleiros: John, Gatito, Igo Gabriel e Lucas Barreto

Lateral-direito: Rafael

Zagueiros: Lucas Halter, Barboza, Jefferson Maciel e Bastos

Laterais-esquerdos: Marçal e Hugo

Volantes: Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tchê Tchê, Patrick de Paula, Newton e Kauê

Meias: Eduardo, Raí e Jacob Montes

Atacantes: Jeffinho, Victor Sá, Diego Hernandez, Junior Santos, Segovinha, Tiquinho Soares, Matheus Nascimento, Janderson, Valentín Adamo e Emerson Urso

Calendário do Fogão no início de 2024

A equipe estreia no Campeonato Carioca no dia 17 de janeiro, às 19h30, contra o Madureira, no Estádio Nilton Santos. É provável que parte dos titulares sejam preservados devido ao curto tempo de preparação.

