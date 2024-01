Santos estuda envolver jogadores para pagar multa de Carille

V-Varen Nagasaki cobra o Santos por pagamento de multa de Fábio Carille - (crédito: PEDRO ERNESTO GUERRA AZEVEDO) Jogada10 Jogada10

Apesar de estar com o planejamento adiantado e com 13 reforços anunciados, o Santos ainda tem um impasse para resolver. Afinal, o clube ainda precisa pagar o V-Varen Nagasaki, do Japão, para liberar o documento e registrar o técnico Fábio Carille no BID. Para isso, o Peixe tenta uma ”solução caseira” para acelerar os trâmites.

Isso porque o Santos precisa pagar a multa de R$7,3 milhões para Carille ser liberado pelos japoneses. Contudo, em crise financeira, muito por conta do rebaixamento para a série B, o Peixe estuda envolver jogadores para abater ou pelo menos diminuir o valor.

Os nomes dos atletas que serão oferecidos aos japoneses são mantidos em sigilo. Contudo, o Peixe sabe que eventualmente sofrerá resistência dos jogadores e de seus empresários. Afinal, o V-Varen Nagasaki disputa a segunda divisão do futebol japonês e oferece menos visibilidade do que diversas outras equipes espalhadas pelo mundo.

Até aqui, o Alvinegro Praiano tem uma vasta lista de jogadores que estão fora dos planos em 2024. São eles: Ivonei, Lucas Lima, Mendoza, Diógenes, Paulo Mazoti, Vinicius Balieiro, Ed Carlos, Cadu e Pedrinho Scaramussa.

SANTOS NÃO SABIA DA MULTA CONTRATUAL

Além disso, o Santos se preocupa com a situação, já que os japoneses estão irritados com Carille e se sentem traídos pelo treinador. Assim, o V-Varen Nagasaki não deseja abrir mão do valor integral da multa. O clube brasileiro, por sua vez, segue batendo na tecla de que não recebeu um aviso sobre o entrave contratual.

Para ter Fábio Carille na beira do campo, o Santos precisa pagar a multa um dia antes da estreia da equipe no Campeonato Paulista. O Alvinegro Praiano encara o Botafogo-SP, no dia 20 de janeiro, em Ribeirão Preto.

