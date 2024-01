Dudu se mostra mais otimista por retorno ao Palmeiras: ‘Evoluindo bem’

Dudu se mostra otimista para retornar o mais breve ao Palmeiras - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras vive a expectativa de ter o retorno de Dudu o quanto antes possível em 2024. Contudo, o atacante também se mostra otimista com sua recuperação de lesão no menisco e ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho direito. O jogador não atua desde agosto, quando se machucou no embate contra o Vasco. Porém, em entrevista ao site do Verdão, disse estar evoluindo bem da contusão.

“Teve esse período de me questionar “por que isso aconteceu comigo?”, pois nunca tinha me machucado, ainda mais uma contusão séria dessa. Mas agora estou bem mais tranquilo, cabeça boa, fazendo a fisioterapia. Já estamos na fase de recuperação muscular, evoluindo bem, até um pouco melhor do que o esperado. Espero que eu possa me recuperar bem, voltar com o músculo seguro e a parte física boa para dar sequência na temporada”, disse Dudu.

Aliás, o atacante abriu mão de uma parte de suas férias para acelerar sua recuperação. Enquanto o elenco estava de recesso, o jogador tratava-se acompanhado por profissionais do Núcleo de Saúde de Performance.

“Perdi um mês de férias, praticamente dezembro todo estive aqui treinando na Academia com os fisioterapeutas. Tenho de agradecer a eles pela força, por tudo que estão fazendo por mim. Os médicos também, estão todos aqui empenhados para que eu possa voltar bem e ajudar o Palmeiras como sempre fiz”, completou o atacante.

Dudu não tem previsão de retorno

O Verdão não estipula um prazo para o retorno de atletas lesionados. De acordo com lesões semelhantes sofridas por outros jogadores nos últimos anos, a tendência é que o retorno seja entre nove e dez meses. Com isso, o atacante deve estar completamente recuperado entre maio e junho de 2024.

