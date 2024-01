Flamengo faz proposta de R$34 milhões por Evander

Flamengo formaliza proposta por Evander - (crédito: Foto: Divulgação/Portland Timbers) Jogada10 Jogada10

O Flamengo não desistiu da contratação de Evander, do Portland Timbers. Assim, os dirigentes rubro-negros formalizaram uma proposta de 7 milhões de dólares (R$ 34 milhões) pelo meio-campista de 25 anos. O clube também deseja parte dos direitos econômicos do jogador (entre 60% e 70%). A informação é do “ge”.

O desejo inicial do Flamengo era adquirir 100% dos direitos econômicos de Evander. No entanto, os dirigentes rubro-negros precisaram adotar outra estratégia. Afinal, os americanos vêm fazendo jogo duro nas negociações. A negociação é considerada muito difícil pelo clube carioca.

Interesse do Flamengo por Evander

O Flamengo pretende oferecer um contrato de três anos para Evander. A diretoria rubro-negra tentou um empréstimo com opção de compra ao meia. No entanto, os americanos não gostaram da ideia. O Portland pagou 10 milhões de dólares (R$48 milhões) pelo jogador no fim de 2022 e não tem interesse em se desfazer do atleta neste momento.

Aliás, Evander foi um dos destaques da MLS em 2023 e vive um bom momento nos Estados Unidos. O meia, por outro lado, enxerga com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. O jogador está de férias no Rio de Janeiro e deve se reapresentar ao Portland nos próximos dias.

Evander é cria da base do Vasco e se transferiu para Dinamarca em 2018. O meia está no Portland desde 2022 e vive um bom momento nos Estados Unidos. O jogador está no radar do clube rubro-negro há muito tempo e é um dos desejos de Tite para 2024.

“O Evander não voltou ao radar. Ele só continuou. Nós continuamos monitorando. Ele é monitorado “Nível A”, segundo os scouts do Flamengo. Ele já tinha esse nível há dois anos. Surgiu a oportunidade agora novamente, por conta do desejo do jogador de retornar ao Brasil. Mas ainda é uma negociação difícil por conta dos valores”, disse Marcos Braz recentemente ao “ge”.

