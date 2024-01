São Paulo analisa Paulo Pezzolano para vaga de treinador

Paulo Pezzolano vira opção no São Paulo - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O São Paulo segue sua busca atrás de um substituto para Dorival Júnior, que deixou o clube para assumir a Seleção Brasileira. No momento, o Tricolor analisa nomes e realiza entrevistas para avançar em uma negociação e tentar fechar com o novo técnico. Entre as opções analisadas, o clube do Morumbi colocou um conhecido do Brasil na lista: o uruguaio Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro.

Pezzolano tem um perfil de trabalho que agrada à diretoria do Tricolor. Afinal, apesar de ser um técnico estrangeiro, ele já tem a experiência de pouco mais de uma temporada no Cruzeiro. Assim, ele não precisaria se adaptar ao futebol brasileiro.

O que dificulta as negociações, é que Paulo Pezzolano está empregado no momento. O uruguaio hoje é o treinador do Real Valladolid, da Espanha. Assim, o Tricolor teria que arcar com sua multa rescisória para tirar do clube espanhol.

O fato é que o São Paulo teve uma reunião com o treinador nesta terça-feira (09), assim como com outros profissionais. Além de Pezzolano, o argentino Luis Zubeldia, ex-LDU, agrada à direção tricolor. Há outros nomes que também estão na “mesa” do clube antes que um deles seja o escolhido. Conforme apurou o Jogada10, Pedro Martins, do Al Gharafa (QAT), e Thiago Carpini, do Juventude, também são outras opções.

No Morumbi, o objetivo é evitar que a escolha de um novo treinador se arraste e que virem as já conhecidas “novelas” do mundo do futebol. O Tricolor evita um prazo, mas trabalha com tempo curto para substituir Dorival Júnior. A meta é ter um treinador antes da estreia no Paulistão, dia 20 de janeiro, contra o Santo André.

