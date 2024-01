Vasco tem reunião importante por Luciano Rodríguez nesta quarta

Alvo do Vasco, Luciano Rodríguez se destacou tanto pelo Liverpool como pela seleção sub-20 do Uruguai, sendo campeão por ambos - (crédito: Luis Robayo/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Dia D! O Vasco possui uma reunião importante que pode contribuir para o avanço nas negociações por Luciano Rodríguez, do Liverpool, do Uruguai. O Cruz-Maltino aproveita estada no país vizinho para realização de parte da pré-temporada para se encontrar com os dirigentes uruguaios. Esta será a primeira vez que ambas as partes vão debater de forma oficial sobre uma negociação.

Importante ressaltar que o Liverpool entende que uma oferta ideal pelo jogador esteja entre os 12 e 15 milhões de dólares (algo em torno de R$ 59 milhões a R$ 73 milhões na cotação atual). No Brasil, o Gigante e mais um outro clube demonstraram interesse no jogador. Contudo, apenas os cariocas tiveram um contato mais concreto, segundo informações apuradas pelo Jogada10 com uma fonte dentro do clube uruguaio.

Inclusive, o Vasco já teve uma reunião remota que envolveu seus dirigentes, representantes do jogador e até mesmo os executivos da 777 Partnerns. O objetivo, aliás, era apresentar Luciano e suas características para a empresa. Bem como convencê-la de que vale um investimento no atacante. Posteriormente, os norte-americanos deram o sinal positivo para realizar o investimento.

Rodríguez se destacou na última temporada do futebol uruguaio. Afinal, sua equipe foi campeã nacional e ele teve grande contribuição, com nove gols no torneio. Além disso, ele participou do Sul-Americano sub-20 no ano passado e também venceu a competição pelo Uruguai. O atacante novamente foi decisivo, pois foi o artilheiro com cinco gols e líder em assistências. Assim como em participações diretas, sendo sete.

Vasco terá forte concorrência

A tarefa do Vasco de contratá-lo não será fácil. Isso porque com esse destaque na última temporada, o Liverpool já recebeu sondagens e propostas dos Estados Unidos, Holanda, Inglaterra e Brasil. A prioridade do clube é vendê-lo primeiro para a Europa e depois para terras tupiniquins.

Ou seja, o Gigante precisa montar uma estratégia bastante atrativa e tem essa capacidade. Afinal, no atual cenário conta com Alexandre Mattos como diretor executivo. O profissional pode utilizar o exemplo de Vitor Roque como argumento. O dirigente foi quem levou o jovem atacante para o Athletico, onde despontou e posteriormente foi vendido para o Barcelona.

Por sinal, ser assertivo e ágil talvez seja uma possibilidade, já que Luciano está com a seleção sub-23 do Uruguai para disputa do Pré-Olímpico, na Venezuela. O campeonato de base vai ocorrer até início de fevereiro. A tendência é de que a joia uruguaia novamente tenha bom desempenho e se valorize ainda mais. Luciano se encaixa perfeitamente no perfil de contratações da 777 Partners: atleta jovem, com possibilidade de revenda a curto e médio prazo, além de já ter um certo destaque nacional e internacional.

