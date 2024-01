Osasco x Flamengo: onde assistir ao terceiro jogo da Copinha

Osasco e Flamengo medem forças na Copinha - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo venceu os dois primeiros jogos da Copa São Paulo de Futebol Jr e busca manter os 100% de aproveitamento na competição. Assim, os Garotos do Ninho entram em campo nesta quinta-feira (11), diante do Osasco, às 17h30, no Estádio José Liberatti, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copinha.

O Flamengo precisa apenas de um empate para terminar na liderança do Grupo E. O Audax, por outro lado, necessita de uma vitória nesta quinta-feira (11) para conseguir uma classificação na Copinha.

Onde assistir

A Cazé TV (Youtube) transmite o jogo entre Osasco e Flamengo

Como chega o Flamengo

O time enfrentou dificuldades, mas conseguiu vencer São José e São Bento nas primeiras rodadas da Copinha. Assim, os Garotos do Ninho chegam confiantes para terceira e última rodada da competição. Werton marcou gol nos dois jogos e é o destaque do time na competição, mas acabou sendo emprestado ao Santa Clara, de Portugal. O atacante, dessa forma, realizará seu último jogo pelo clube nesta quinta-feira (11).

Além de Werton, Mario Jorge também conta com outros talentos nesta Copinha. Afinal, nomes como Petterson e Lorran têm apresentado boas atuações na fase de grupos e vêm brilhando nas categorias de base do clube nos últimos anos. A equipe rubro-negra já conquistou quatro títulos da Copa São Paulo de Futebol Jr e está com um pé nas oitavas de final da edição de 2024.

