Vasco finaliza venda de Gabriel Pec ao LA Galaxy, mas mantém percentual

Fim do casamento! O Vasco finalizou a venda do atacante Gabriel Pec para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (10). Os clubes estão em fase de troca dos documentos para concluir a parte burocrática para estruturar e assonar os contratos. A negociação gira em torno de 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 48,9 milhões na cotação atual).

Inclusive, pode render mais 1,5 milhão (R$ 7,3 milhões na cotação atual) em caso de metas batidas que estão em contrato. Aliás, a transação envolve a venda de 70% dos direitos econômicos do jogador, de 22 anos. O Cruz-Maltino permanecerá com os outros 30%. A informação é do portal ‘ge’. Como Pec era dono de 10%, portanto, a grande dúvida é se ele cedeu essa porcentagem ao clube carioca.

A proposta do clube norte-americano recebeu o aval tanto do jogador como de seus representantes. A investida também agradou ao Cruz-Maltino, que passou a analisá-la. Apesar do sinal positivo, por respeito e gratidão, Gabriel deixou a decisão nas mãos do Gigante.

Sem a chance de se despedir do Vasco

O atacante não terá a oportunidade de se despedir da torcida em campo. Afinal, ele não viajou com a delegação para realizar parte da pré-temporada no Uruguai. Ele e o meio-campista Marlon Gomes estão com a Seleção Brasileira sub-23 se preparando para o Pré-Olímpico. Torneio que ocorre na Venezuela até o dia 11 de fevereiro.

Ou seja, a última partida pelo Cruz-Maltino foi a vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, em São Januário. Triunfo que garantiu a permanência da equipe na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, Gabriel Pec vestiu a camisa do Vasco em 178 oportunidades, com 26 gols marcados e 14 assistências em cinco temporadas pelo profissional. No último ano, o atacante consolidou-se e teve o seu melhor desempenho, sendo fundamental durante toda a temporada. Contudo, ele teve oscilações durante seu período no clube, principalmente pela pouca idade.

Pec teve momentos de irregularidade quando subiu ao time principal entre 2019 e 2020, tanto que retornou à equipe sub-20. Especialmente pela juventude e também pela questão física ainda longe do ideal. Assim como nas últimas participações na Série B em 2021 e 2022. Neste período, ele intercalou entre a titularidade e o banco de reservas.

