Santos apresenta Giuliano e Hayner como reforços para 2024

O Santos apresentou, nesta quarta-feira (10), o meio-campista Giuliano, que estava livre no mercado após deixar o Corinthians, e o lateral-direito Hayner. Os dois jogadores chegam para reforçar o elenco do Peixe nas disputas do Campeonato Paulista e na Série B.

Quem gera grande expectativa é Giuliano. O meia chega após encerrar seu vínculo com o Corinthians. Aliás, o rival foi assunto na coletiva, já que o jogador, agora, chega à Vila Belmiro para colocar o Peixe no lugar onde merece. Na Série A.

“Entendi que meu ciclo no Corinthians tinha terminado. Foram dois anos e meio, sou grato. É um clube gigante, vive momento difícil. É um desafio vir para um clube tão grande que precisa se reconstruir. Não havia desafio melhor. Poderia ter ido para outros lugares, mas sou movido a desafios. Gosto disso. Espero devolver o Santos para onde ele não deveria ter saído. É só olhar para o lado e ver uma lenda como o Clodoaldo”, disse Giuliano.

Aliás, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos não deverá utilizar a camisa 10. Por outro lado, no Campeonato Paulista, o Peixe deverá usar a numeração clássica, do 1 ao 11. Giuliano ainda não sabe seu número, mas espera poder atuar em algumas partidas com a camisa que já foi do Rei.

“Motivo de muito orgulho, não sei se vou herdar a camisa 10. Pela função, talvez. Se acontecer, é muito orgulho. Poucos podem ter. Vestir a camisa do Rei. Se rolar, orgulho demais. Independente do número, o principal é corresponder as expectativas que estão sendo depositadas em mim e retomar o Santos ao seu patamar”, completou o meia.

Mãe de Hayner se emocionou com filho fechando com o Santos

Por outro lado, o lateral-direito Hayner falou com emoção sobre o acerto com o Santos. Aliás, após anunciar que viria para o Peixe, os olhos da mãe chegaram a brilhar, segundo o jogador

“Quando meu agente falou da chance do Santos, eu não pensei duas vezes. O Santos é gigante. Me sinto muito honrado de estar aqui. Quando eu contei para minha mãe isso, o olho dela brilhou. É o Santos, não tem o que falar. Vamos fortes”, disse Hayner.

Contudo, o jogador chega para uma posição que está aberta. Afinal, além de Hayner, o Alvinegro Praiano também fechou com Aderlan, que estava no RB Bragantino. Apesar da briga boa, o jogador disse que não existe um titular e reserva e, sim, o mais apto.

“Não tem titular absoluto e nem reserva, a gente vai trabalhar e o que tiver mais apto ao jogo, vai jogar. As poucas conversas que tive o Carille, ele me orientou em coisas que outros não fizeram. Ele vai me ajudar. Ajustes, ele me orientou, foram coisas que não tinha visto em mim. Foi me lapidando”, completou o lateral.

