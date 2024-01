CBF anuncia Dorival Júnior como novo técnico da Seleção Brasileira

Dorival Júnior é o novo treinador da Seleção Brasileira para o ciclo visando a Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

A CBF anunciou, nesta quarta-feira (10), Dorival Júnior como novo treinador da seleção brasileira. Assim, o treinador, que já havia comunicado seu desligamento do São Paulo no último domingo (7), se apresenta oficialmente nesta quinta-feira (11). A coletiva será realizada às 15h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Além disso, o treinador, de 61 anos, chega para assumir a seleção ao lado dos auxiliares Lucas Silvestre, que é filho do treinador, e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso Rezende.

Depois da saída de Fernando Diniz, o presidente Ednaldo Rodrigues fez os primeiros contatos com Dorival Júnior e as conversas avançaram rapidamente. O treinador, aliás, sempre teve o sonho de comandar a Seleção e ficou balançado com a proposta. Mesmo com a insegurança na CBF por causa das disputas políticas, o profissional aceitou o convite para treinar o Brasil. A seleção terá pela frente o ciclo da próxima Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Carreira do treinador

O treinador substitui Fernando Diniz, que ficou na Seleção por apenas seis jogos – com duas vitórias, um empate e três derrotas, deixando o Brasil na sexta posição das Eliminatórias. Dessa forma, o Brasil, atualmente, tem apenas 7 pontos, porém aumentaram o número de vagas para o Mundial, que agora terá 48 seleções.

Natural de Araraquara, no interior paulista, Dorival foi volante durante a carreira, ganhando projeção nas passagens por Grêmio e Palmeiras, no fim dos anos 80 e 90. Como treinador, teve passagens por Ferroviária, Figueirense, Fortaleza, Avaí, Juventude e Criciúma. Além disso, também comandou Sport, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco, Santos, Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Athletico, Ceará e, por fim, o São Paulo.

As principais conquistas de sua carreira como treinador foram um título da Copa Libertadores e três da Copa do Brasil, além de um da Série B.

