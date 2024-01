Lelê tem rescisão registrada e está próximo de ser regularizado no Fluminense

Lelê agradou Fernando Diniz, que acredita em sua evolução com a pré-temporada - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE) Jogada10 Jogada10

O Fluminense está bem próximo de regularizar a situação do atacante Lelê para esta temporada. Assim, o atacante, nesta quarta-feira (10), teve seu contrato com o Itaboraí Profute rescindido e registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Desse modo, o jogador ficará em definitivo no Tricolor a partir desta temporada até o fim de 2028. No ano passado, o atleta estava emprestado e bateu metas de jogos e terá 70% dos direitos adquiridos. O antigo clube, Itaboraí Profute, ficará com os outros 30%. O valor da compra gira em torno de R$ 4 milhões, e o pagamento será dividido em cinco parcelas, com a primeira a ser paga no dia 28 de fevereiro de 2024.

No último dia 6 de dezembro, o Fluminense enviou um e-mail para o clube que detinha os direitos do atacante para exercer a compra. Além disso, para ficar com Lelê, o clube carioca precisou pagar os valores do empréstimo, avaliado em R$ 500 mil, até 31 de dezembro.

Fernando Diniz manifestou o desejo da permanência do atleta e acredita que com uma pré-temporada, ele possa ser uma peça importante ao longo do ano. Vale lembrar que o atacante ficou de fora do Mundial de Clubes, em dezembro, porém já se reapresentou ao clube.

Depois de se destacar com a camisa do Volta Redonda, Lelê chegou ao Tricolor de Laranjeiras, Ao todo, disputou 37 jogos, estufou a rede em duas oportunidades e deu três assistências em 2023.

