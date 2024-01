Renovação automática de David Luiz com o Flamengo é oficializada

David Luiz renova contrato com o Flamengo até o fim de 2024 - (crédito: - Foto: Gilvan de Souza Flamengo) Jogada10 Jogada10

O zagueiro David Luiz teve sua renovação automática com o Flamengo oficializada nesta quarta-feira (10). Assim, o vínculo foi prorrogado após o zagueiro, de 36 anos, bater meta de jogos prevista em contrato em 2023. O novo vínculo do atleta é válido até o fim de 2024 e já está publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira).

O defensor, dessa forma, está à disposição do técnico Tite para a estreia rubro-negra no Campeonato Carioca. O compromisso acontece na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Audax-RJ na Arena da Amazônia. Na última segunda-feira (8), o jogador se reapresentou no Ninho do Urubu ao lado de quase todo o elenco e segue participando das atividades, normalmente.

Desde que chegou ao clube carioca em 2021, o zagueiro soma 96 jogos, com um gol e dois títulos, Libertadores e Copa do Brasil. No meio da última temporada, David Luiz recusou propostas do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e do Besiktas, da Turquia. Com a chegada de Tite, o defensor deixou claro que gostaria de permanecer em 2024, visto que conhece bem o treinador desde os tempos de seleção brasileira.

Por fim, Bruno Henrique também está regularizado O nome do camisa 27 também já consta no BID da CBF e no Bira da Ferj nesta quarta-feira. O atacante renovou por mais três temporadas, até o fim de 2026.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.