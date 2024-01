Flamengo acerta contratação da atacante Cristiane

Cristiane será o novo reforço da equipe feminina do Flamengo - (crédito: - Foto: Wikimedia Commons Roberto Castro) Jogada10 Jogada10

O Flamengo chegou a um acordo para ter um grande nome em sua equipe de futebol feminino. Trata-se de Cristiane, dos Santos, que depende apenas da resolução de questões burocráticas para que seja anunciada como nova atacante do Rubro-Negro. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, o clube espera contar com Cristiane no elenco ainda nesta semana. Durante as últimas semanas, o clube carioca venceu a concorrência de Cruzeiro, Grêmio e Internacional para trazer a atleta. A tendência é que o vínculo seja até o fim de 2025.

Em setembro de 2023, a atacante retornou à seleção brasileira depois de dois anos longe das convocações. Coube ao técnico Arthur Elias chamá-la para os amistosos contra o Canadá. No ano anterior, a atacante foi artilheira do Brasileirão Feminino, com 13 gols, mesmo com o Santos fora das fases finais.

Por fim, o Flamengo se reapresentou, nesta quarta-feira (10), para dar início a temporada de 2024, com foco na Supercopa Feminina no dia 11 de fevereiro. Neste início, o elenco passará por uma bateria de exames no Centro de Treinamento Ninho do Urubu. Além de Cristiane, o clube trouxe Gabi Barbieri e Djeni, ex-Inter, Glaucia e Naná, ex-São Paulo, e Sorriso, ex-Palmeiras.

