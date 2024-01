De La Cruz tem primeiro dia no Ninho e reencontra Arrascaeta e Varela

De La Cruz em seu primeiro dia no Ninho do Urubu - (crédito: - Foto: Marcelo Cortes /CRF) Jogada10 Jogada10

O Flamengo divulgou, na tarde desta quarta-feira (10), imagens do primeiro dia de De La Cruz no Ninho do Urubu. Até o momento, o uruguaio foi o único reforço do clube, que teve que desembolsar cerca de R$ 77,7 milhões para comprá-lo junto ao River Plate, da Argentina. Assim, o atleta teve o primeiro contato com o elenco e reencontrou os compatriotas Arrascaeta e Varela.

Neste primeiro momento, o jogador conheceu os companheiros e todos os locais do CT, com orientação do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e do diretor executivo, Bruno Spindel. Além disso, coube a Zico, maior ídolo do clube, recepcionar o atleta, enquanto Gabigol também mandou um “bienvenido” (bem-vindo, em espanhol).

“Oi, mestre. Como estás? Bem-vindo. Sorte para você. Tranquilo, jogo a jogo e vamos juntos. Voltar a erguer as copas”, disse Zico ao novo reforço rubro-negro, De La Cruz.

Neste primeiro contato, De La Cruz encontrou o técnico Tite e deu um abraço nos companheiros de seleção uruguaia Arrascaeta e Varela. O meio-campista também foi apresentado à academia e ao vestiário e colocou a roupa de treino e passou por bateria de exames e testes físicos. A coletiva de apresentação do meia, aliás, está marcada para acontecer nesta sexta-feira (12), às 14h15, no Ninho do Urubu. O contrato do uruguaio, portanto, é válido até dezembro de 2028.

