Messias aceita salário menor para permanecer no Santos em 2024

O zagueiro Messias, de 29 anos, aceitou receber um salário menor que o do ano passado para permanecer no Santos em 2024. O defensor acertou nesta quarta-feira (10) o reajuste salarial para continuar no Peixe. Na nova temporada, é o quinto jogador que se adequa à nova realidade financeira do clube e garante a permanência no elenco.

Assim como Messias, o Santos também confirmou a permanência do goleiro João Paulo, do zagueiro João Basso, do volante Rincón e do atacante Furch, todos que aceitaram ganhar menos em 2024. O atacante colombiano Alfredo Morelos ainda conversa com a diretoria no mesmo sentido, mas as negociações não são consideradas simples.

De fato, Messias é um jogador com determinada importância no elenco do Santos. Contratado no fim de 2022, junto ao Ceará, ele foi titular no ano passado, disputando 43 partidas e marcando três gols. Seu vínculo com o clube da Vila Belmiro vai até dezembro de 2025. Na carreira, ele passou ainda por América Mineiro e Rio Ave, de Portugal.

