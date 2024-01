Flamengo acerta empréstimo de Werton para o Santa Clara, de Portugal

Werton é artilheiro do Flamengo na Copinha e será emprestado ao Santa Clara, de Portugal - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Artilheiro do Flamengo na Copinha com dois gols, o atacante Werton terá a primeira experiência internacional da carreira em 2024. Nesse sentido, a diretoria rubro-negra acertou o empréstimo do atleta para o Santa Clara, de Portugal, com opção de compra. O jogador assinará contrato até junho de 2025 com os portugueses. Além disso, estenderá seu vínculo com o clube da Gávea até julho de 2026. A informação é do portal ‘ge’.

Antes disso, o jogador, de 20 anos, disputará duas rodadas do Campeonato Carioca entre os profissionais, diante de Nova Iguaçu e Portuguesa. Com isso, o amazonense encerra sua participação na Copinha nesta quinta-feira, contra o Audax-SP, e se apresenta no Ninho do Urubu na sexta-feira para a preparação de olho no estadual.

Até o momento, Werton soma oito partidas como profissional, tendo estreado em julho de 2021. No ano seguinte, estudou a rede pelo Campeonato Brasileiro, diante do Juventude.

Por fim, vale destacar que o Santa Clara não pagará pelo empréstimo do atleta. No acordo, há uma cláusula com opção de compra no fim do período de cessão avaliada em um milhão de euros (cerca de R$ 5 milhões).

