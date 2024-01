Atalanta vence de virada e elimina o Milan na Copa da Itália

Atalanta busca bicampeonato da Copa da Itália - (crédito: Foto: Divulgação/Atalanta) Jogada10 Jogada10

La Dea segue. Nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa da Itália, Milan e Atalanta se enfrentaram no San Siro, e a Nerazzurri venceu os Rossoneros no torneio eliminatório. De virada, o time de Gian Piero Gasperini contou com um inspirado Teun Koopmeiners, que marcou os dois gols da vitória por 2 a 1, que garantiu a classificação do time de Bérgamo. Rafael Leão abriu o placar para os donos da casa.

Dessa forma, a Atalanta agora está na semifinal e vai encarar a Fiorentina. A Viola eliminou o Bologna na última terça-feira nos pênaltis. Os jogos, que na próxima fase serão em ida e volta, acontecerão somente em abril.

O primeiro tempo foi equilibrado e quase terminou empatado sem gols. Quase porque Rafael Leão, aos 45, tabelou com Theo Hernández e bateu bonito, cruzado, de chapa para abrir o marcador. A Atalanta, porém, não deixou barato e respondeu ainda na etapa inicial. Dois minutos depois, Holm recebeu na direita e tocou para o meio. Koopmeiners, livre, bateu de primeira, no canto de Maignan, e deixou tudo igual.

Na etapa final, os visitantes foram letais e conseguiram a virada. Aos 12, Jiménez derrubou Miranchuk, e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Koopmeiners deslocou bem o goleiro Maignan e marcou seu segundo na partida. Atrás no marcador, o Milan até tentou ensaiar uma pressão, mas não foi o suficiente para buscar o empate diante da equipe de Bérgamo.

Milan e Atalanta voltam a campo nos próximos dias, desta vez pelo Campeonato Italiano. Os Rossoneros encaram a Roma, em casa, no domingo, enquanto a Nerazzurri tem compromisso com o Frosinone, também em casa, na segunda-feira.

