Athletico deseja fazer proposta para trazer Nikão de volta

O Athletico Paranaense tem o desejo de trazer de volta ao clube o meia-atacante Nikão, que atualmente pertence ao São Paulo. O jogador de 31 anos faz parte do plantel tricolor para a temporada de 2024 e, portanto, a negociação é considerada difícil. A informação foi dada primeiramente pela jornalista Monique Vilela.

Nikão, jogador bastante identificado com o Athletico, jogou no ano passado pelo Cruzeiro. Na altura, estava emprestado pelo próprio São Paulo, dono dos seus direitos econômicos. Pela equipe de Belo Horizonte, entrou em campo 31 vezes em 2023, com três gols marcados. Agora, de volta ao Morumbi, ele faz parte do elenco que já deu início à sua pré-temporada.

Mas, de fato, a história de Nikão com o Furacão é comprida. Contratado junto ao Atlético Mineiro, em 2015, o jogador atuou sete temporadas consecutivas como titular, faturando dois títulos da Copa Sul-Americana e um da Copa do Brasil. A negociação se torna difícil pois o São Paulo pode não parecer disposto a emprestar o atleta, que ainda tem contrato de um ano no Tricolor.

A diretoria athleticana poderá avançar com uma proposta formal de empréstimo nos próximos dias. A equipe, enquanto isso, se prepara para a estreia no Estadual, no qual utilizará o time sub-23, no dia 17.

