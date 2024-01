Lelê assina contrato em definitivo com o Fluminense até 2028

Lelê bateu metas e assinou contrato em definitivo com o Fluminense - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/FFC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense anunciou que acertou com o atacante Lelê, em definitivo, até o fim de 2028. O jogador, de 26 anos, que chegou ao clube em março do ano passado por empréstimo, assinou o novo vínculo nesta quarta-feira (10/01), no CT Carlos Castilho.

“Gostaria primeiramente de agradecer a Deus por essa nova etapa na minha vida. Quero agradecer também a todos do clube, ao presidente, ao professor Diniz e à toda comissão técnica por confiarem em mim. Vou me dedicar ao máximo e seguir trabalhando. Vou dar o meu melhor para alcançar todas as expectativas”, disse o atacante ao site oficial do clube carioca.

Contratado pelo Tricolor ano passado depois de se destacar pelo Volta Redonda, o jogador agradou o técnico Fernando Diniz e bateu as metas do contrato. Assim, o Fluminense exerceu o poder de compra do jogador, que tem 37 jogos, dois gols e três assistências com a camisa tricolor.

O atacante se reapresentou junto à parte do elenco tricolor na semana passada para iniciar a pré-temporada. O grupo, por fim, se prepara para a estreia no Campeonato Carioca, marcada para o próximo dia 18 (quinta-feira), às 21h30, contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira.

“Estou tendo a oportunidade de fazer minha primeira pré-temporada aqui. Espero começar o Carioca bem e dar muitas alegrias à torcida tricolor”, completou Lelê.

