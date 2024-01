Em jogo atrasado por temporal, Palmeiras goleia Oeste na Copinha

Palmeiras goleou o Oeste e ficou com a liderança de seu grupo - (crédito: Foto: Reprodução/Cazé TV) Jogada10 Jogada10

Em partida que ficou paralisada por mais de uma hora, por conta de uma forte chuva, o Palmeiras derrotou o Oeste, nesta quarta-feira (10), por 4 a 1. Assim, o Verdão garantiu o primeiro lugar de seu grupo na Copa São Paulo de Futebol Júnior e também a classificação para o mata-mata da competição, com nove pontos. O Oeste, que ficou com seis, também avançou.

Desde o começo, o Palmeiras já era melhor que o Oeste e colocou uma bola na trave logo aos 11 minutos, com Kauan Santos. Mas, no minuto seguinte, veio a abertura do placar: Ediney cruzou e Thalys fez 1 a 0. Sob forte calor, o Verdão sentiu e o Oeste teve a oportunidade do empate: aos 23, após escanteio da direita, Rhaisson cabeceou e fez 1 a 1. Sò no começo do segundo tempo é que o palmeirense Estevão foi derrubado na área, sofrendo pênalti que ele mesmo bateu para fazer 2 a 1.

Mas o que parecia ser um segundo tempo normal acabou mudando de figura. As nuvens negras que cobriam a Arena Barueri se transformaram em um forte temporal. Os refletores do estádio chegaram a se apagar e ambos times foram para os vestiários. Só depois de uma hora, com um gramado completamente encharcado, é que a partida pôde prosseguir.

Mas o Palmeiras não mudou sua postura ofensiva e conseguiu chegar ao 3 a 1. Gabriel Vareta lançou na área, a bola quicou no gramado molhado e enganou o goleiro Matheus Sakaue. Ainda houve tempo para Riquelme Fillipi cruzar e Luighi fazer o gol da vitória.

