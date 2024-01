Thiago Carpini é preferido do São Paulo para substituir Dorival

Carpini pode ser o novo treinador são-paulino - (crédito: Foto: Gabriel Tadiotto/Juventude) Jogada10 Jogada10

A diretoria do São Paulo prioriza a contratação do técnico Thiago Carpini para substituir Dorival Júnior, que deixou o Tricolor para comandar a Seleção Brasileira. O treinador de 39 anos está no Juventude, que já deu sinal verde para o Tricolor negociar com o comandante. O clube deverá ter que pagar uma multa na casa de R$ 1 milhão para tirar o técnico da equipe gaúcha.

O nome de Thiago Carpini agrada mais ao São Paulo por estar mais ‘à mão’ do que, por exemplo, o de Paulo Pezzolano. O uruguaio, ex-técnico do Cruzeiro, está no Valladolid, da Espanha, mas as negociações são mais complicadas. Além de uma multa rescisória mais elevada, o Campeonato Espanhol da segunda divisão, disputado pela equipe do treinador, está em pleno andamento.

Por isso, o sangue novo de Thiago Carpini parece estar mais dentro da realidade e daquilo que pretende o São Paulo. Em 2023, o técnico foi vice-campeão paulista com o Água Santa e também fez o Juventude subir da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele chegou a conversar com Santos e Cruzeiro, no começo do ano, mas permaneceu no Juventude.

Caso as conversas avancem, Thiago Carpini terá sua primeira oportunidade por um grande clube paulista. Ele começou treinando o Guarani, em 2019, passando ainda por Oeste, Inter de Limeira e Ferroviária.

