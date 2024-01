Sport encaminha empréstimo de Lucas Lima junto ao Santos

Lucas Lima deve voltar ao Sport após 11 anos - (crédito: Foto: Ivan Storti/Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos e o Sport estão praticamente acertados quanto a um empréstimo do meia Lucas Lima, para a equipe pernambucana. Ele, que tem contrato com o Santos até abril de 2025, ficará em Recife até o final deste ano. O acordo prevê que o Leão irá pagar metade do salário do meio-campista, na casa dos R$ 100 mil mensais.

Lucas Lima, que voltou ao Santos em 2023, fez um bom Campeonato Paulista e acabou renovando seu vínculo com o Peixe por mais duas temporadas. Entretanto, o rebaixamento do clube para a Série B do Brasileiro obrigou a diretoria a fazer um corte de gastos. No ano passado, o jogador atuou 50 vezes, marcou dois gols e deu 11 assistências.

O detalhe é que, anteriormente, Lucas Lima já teve uma passagem pelo Sport. Em 2013, ele foi emprestado pelo Internacional e obteve destaque, com 53 partidas e nove gols marcados. Suas atuações acabaram fazendo com que ele chamasse a atenção do próprio Santos, onde iniciou sua primeira passagem, que durou quatro temporadas.

Ao todo, com a camisa do Peixe, Lucas Lima soma 253 jogos, 21 gols e 66 assistências. A um passo do Sport, ele terá a oportunidade de vestir a sexta camisa diferente na carreira. Aos 33 anos de idade, o meia também já passou por Inter de Limeira, Internacional, Palmeiras e Fortaleza.

